Lukaku e Haaland cercano di mantenere il record di gol mentre Inter e Man City tracciano il percorso verso i quarti di finale – (Di lunedì 13 marzo 2023) Sito inglese: Martedì porterà due gare ben bilanciate negli ottavi di finale di Champions League mentre continuano le gare di ritorno. Un gol nel finale di Romelu Lukaku ha regalato all’Inter un vantaggio di misura per 1-0 contro il Porto a San Siro in vista del ritorno in Portogallo. I giganti della Serie A non si sono preparati esattamente bene, però, perdendo 2-1 contro l’umile Spezia venerdì, mentre la squadra di Sergio Conceicao ha ottenuto una combattuta vittoria per 3-2 contro l’Estoril Praia lo stesso giorno. L’RB Leipzig, ospite del Manchester City, è fresco di vittoria per 1-0 al Crystal Palace grazie a un rigore di Erling Haaland, mentre il club della Bundesliga è salito al terzo posto in classifica dopo una ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 marzo 2023) Sito inglese: Martedì porterà due gare ben bilanciate negli ottavi didi Champions Leaguecontinuano le gare di ritorno. Un gol neldi Romeluha regalato all’un vantaggio di misura per 1-0 contro il Porto a San Siro in vista del ritorno in Portogallo. I giganti della Serie A non si sono preparati esattamente bene, però, perdendo 2-1 contro l’umile Spezia venerdì,la squadra di Sergio Conceicao ha ottenuto una combattuta vittoria per 3-2 contro l’Estoril Praia lo stesso giorno. L’RB Leipzig, ospite del Manchester, è fresco di vittoria per 1-0 al Crystal Palace grazie a un rigore di Erlingil club della Bundesliga è salito al terzo posto in classifica dopo una ...

