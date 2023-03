Luigi Di Maio torna a farsi vedere e ha una nuova compagna | le foto

Leggi su dilei

(Di lunedì 13 marzo 2023) Nel corso degli anniDiha fatto parlare di sé anche per quanto concerne il mondo del gossip. Il pubblico si è spesso mostrato interessato alla vita privata dell’ormai ex ministro, che ora si ritrova al centro dell’attenzione del settimanale Chi. Nell’edizione del 15 marzo, infatti, arriveranno in edicola legrafie esclusive dellafidanzata diDi, che ha trascorso con lei un romantico weekend a Venezia. Il suo nome è Alessia D’Alessandro e di seguito proviamo a raccontare qualcosa in più sul suo conto. Chi è lafidanzata diDiSe l’ex Virginia Saba era un po’ più grande di lui, stavolta la differenza d’età vedeDicome il partner più ...