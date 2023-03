Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 12 marzo 2023 video

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ieri, 12è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo essersi lamentata con Fabio Fazio sulla lunghezza delle sue interviste – al contrario di Bruno Vespa, che in 5 minuti riesce ad esaurire un intero argomento -, ha parlato della notizia secondo cui uno studio di avvocati si è lamentato del rumore del Conservatorio di Parma. Dopo aver citato svariati tipi di rumore – dai galli, allo svuotamento del vetro e molto altro – e vie con nomi particolari, è passata all’argomento New York, in particolare ad una legge che vieta l’ingresso nella metro ai cani sopra ad una certa taglia. Però i padroni hanno trovato una soluzione, infilando i cani in una borsa Ikea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : 'Tu non sei un carico residuo', la lettera di Luciana Littizzetto ai migranti vittime del naufragio - CynicAle_ : RT @darveyfeels_: ho urlato, Luciana Littizzetto sempre la più divertente - darveyfeels_ : ho urlato, Luciana Littizzetto sempre la più divertente - glncipriani : @samartini10 @samartini10 Luciana Littizzetto (@lucianinalitti) / Twitter - sonoquella : RT @darveyfeels_: io non potrei mai partecipare a LOL con Nino Frassica, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, sono proprio le tre persone… -

Questa sera - domenica 12 marzo 2023 - appuntamento con Che Tempo che Fa , il programma condotto da Fabio Fazio , cone Filippa Lagerbåck . La puntata va in onda come sempre alle 20.00 su Rai3 . Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi : Che Tempo che Fa, gli ospiti di Stasera 12 marzo ...Come sempre accanto al conduttore troveremo:, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ma passiamo agli ...Nuovo appuntamento oggi domenica 12 marzo, su Rai3 alle 20.00 con " Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio , programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l'OFFicina, con, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Ospiti della puntata: Giorgio Panariello , in tournée con "La favola ...

Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto: la lettera a Giorgia Meloni e Elly Schlein: “meglio di mille mimose” Today.it

“Cara Giorgia, cara Elly Sorelle d’Italia, Gemelle diverse, dama rossa e dama nera, presidenti di partito uno, presidenti di partito due... donne, du du du, oltre alle gambe c’è di più." Eccome se c’è ...Nuovo appuntamento su Rai3 con Che Tempo che Fa, lo show condotto da Fabio Fazio. Scopriamo tutti gli Ospiti della Puntata in onda Stasera.