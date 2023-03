Lu-La bis deludente finora: c’è nostalgia del periodo Conte – SM (Di lunedì 13 marzo 2023) La Lu-La di Simone Inzaghi sta facendo fatica e appare lontana da quelle che fece le fortune dell’Inter durante il biennio di Antonio Conte deludente – Il ritorno della coppia Lukaku-Lautaro faceva sognare tutti quest’estate. L’idea della Lu-La Bis, la coppia protagonista del diciannovesimo Scudetto, finora non ha rispettato le aspettative ed è stata piuttosto deludente. Le lacrime di gioia per l’ultimo tricolore nerazzurro restano un ricordo difficile da rinvertire nell’attuale andamento intermittente. Con Lukaku spesso out – 18 le gare saltate dal belga – ci sono parecchie difficoltà, che non fanno che aumentare la nostalgia dei due anni straordinari vissuti alle dipendenze di Antonio Conte. Insieme fecero 74 gol, mentre il totale delle loro reti in quei due anni è 104. Numeri ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) La Lu-La di Simone Inzaghi sta facendo fatica e appare lontana da quelle che fece le fortune dell’Inter durante il biennio di Antonio– Il ritorno della coppia Lukaku-Lautaro faceva sognare tutti quest’estate. L’idea della Lu-La Bis, la coppia protagonista del diciannovesimo Scudetto,non ha rispettato le aspettative ed è stata piuttosto. Le lacrime di gioia per l’ultimo tricolore nerazzurro restano un ricordo difficile da rinvertire nell’attuale andamento intermittente. Con Lukaku spesso out – 18 le gare saltate dal belga – ci sono parecchie difficoltà, che non fanno che aumentare ladei due anni straordinari vissuti alle dipendenze di Antonio. Insieme fecero 74 gol, mentre il totale delle loro reti in quei due anni è 104. Numeri ...

