L’Oscar del riscatto per Brendan Fraser e Ke Huy Quan, un invito a non smettere di sognare (Di lunedì 13 marzo 2023) Brendan Fraser e Ke Huy Quan sono i veri vincitori degli Oscar 2023. Rispettivamente per miglior attore protagonista in The Whale e miglior attore non protagonista in Everything Everywhere All At Once, entrambi si sono presi la propria rivincita su Hollywood – la stessa industria che per anni aveva voltato loro le spalle. Quella di Brendan Fraser è la storia di un uomo che si è riscattato, dopo aver toccato il fondo. E lo afferma anche nel suo discorso di premiazione. Dopo il successo planetario per La Mummia a cavallo tra gli anni Novanta e i primi Duemila, Fraser ha continuato a lavorare nel decennio successivo, ma in minor misura. Poi, complice qualche progetto mal riuscito, lentamente abbandona le scene, fino a rivelare, nel 2018, di aver subito molestie da parte di Philip Berk, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 marzo 2023)e Ke Huysono i veri vincitori degli Oscar 2023. Rispettivamente per miglior attore protagonista in The Whale e miglior attore non protagonista in Everything Everywhere All At Once, entrambi si sono presi la propria rivincita su Hollywood – la stessa industria che per anni aveva voltato loro le spalle. Quella diè la storia di un uomo che si è riscattato, dopo aver toccato il fondo. E lo afferma anche nel suo discorso di premiazione. Dopo il successo planetario per La Mummia a cavallo tra gli anni Novanta e i primi Duemila,ha continuato a lavorare nel decennio successivo, ma in minor misura. Poi, complice qualche progetto mal riuscito, lentamente abbandona le scene, fino a rivelare, nel 2018, di aver subito molestie da parte di Philip Berk, ...

