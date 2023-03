Longhi: «Inter, ti serviva un Dybala! Inzaghi non colpevole» (Di lunedì 13 marzo 2023) Rispondendo alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha avuto la possibilità di fare una disamina sulla situazione stagionale dell’Inter. Specialmente sulle responsabilità di Simone Inzaghi nel rendimento della squadra. RESPONSABILITÀ – Questa l’analisi di Bruno Longhi sulla situazione stagionale dell’Inter: «Come sta avvenendo da qualche anno a questa parte, Marotta e Ausilio dovranno giocare di fantasia e inventarsi qualcosa per mantenere la squadra a livello competitivo. È un discorso che i tifosi dell’Inter, ma non solo, conoscono bene. La squadra è forte, ha giocatori forti e questo implicherebbe che la colpa è di Inzaghi. Ma non è così. È una squadra che gioca un calcio bello, piacevole, ma con dei limiti. Mancano quei giocatori come Dybala, ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Rispondendo alle domande degli ascoltatori di Radio Sportiva, Brunoha avuto la possibilità di fare una disamina sulla situazione stagionale dell’. Specialmente sulle responsabilità di Simonenel rendimento della squadra. RESPONSABILITÀ – Questa l’analisi di Brunosulla situazione stagionale dell’: «Come sta avvenendo da qualche anno a questa parte, Marotta e Ausilio dovranno giocare di fantasia e inventarsi qualcosa per mantenere la squadra a livello competitivo. È un discorso che i tifosi dell’, ma non solo, conoscono bene. La squadra è forte, ha giocatori forti e questo implicherebbe che la colpa è di. Ma non è così. È una squadra che gioca un calcio bello, piacevole, ma con dei limiti. Mancano quei giocatori come Dybala, ...

