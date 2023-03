Longhi: «Inter, contro le piccole serve uno come Kvaratskhelia» (Di lunedì 13 marzo 2023) Bruno Longhi, ospite di Radio Sportiva, ha parlato dei problemi che in questa stagione stanno affliggendo l’Inter. Uno di questi è la mancanza di un calciatore con le caratteristiche di Kvaratskhelia. MANCA QUALCOSA ? Bruno Longhi, ha detto la sua sulle difficoltà dell’Inter nell’affrontare le piccole: «I conti si tirano a fine stagione. Perché si fanno certi nomi? Si fa il nome di Conte perché sono tutti convinti che lui riesca a tirare fuori il carattere. Marotta qualche anno fa diceva che con Conte tu riesci ad avere il trenta per cento in più di quello che può essere il potenziale della tua squadra. Questi però sono discorsi vecchi. Oggi bisogna vedere quello che riesce a fare l’Inter. Con le squadre forti i nerazzurri giocano partite più aperte. Ci sono più spazi. ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Bruno, ospite di Radio Sportiva, ha parlato dei problemi che in questa stagione stanno affliggendo l’. Uno di questi è la mancanza di un calciatore con le caratteristiche di. MANCA QUALCOSA ? Bruno, ha detto la sua sulle difficoltà dell’nell’affrontare le: «I conti si tirano a fine stagione. Perché si fanno certi nomi? Si fa il nome di Conte perché sono tutti convinti che lui riesca a tirare fuori il carattere. Marotta qualche anno fa diceva che con Conte tu riesci ad avere il trenta per cento in più di quello che può essere il potenziale della tua squadra. Questi però sono discorsi vecchi. Oggi bisogna vedere quello che riesce a fare l’. Con le squadre forti i nerazzurri giocano partite più aperte. Ci sono più spazi. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Longhi: «Inter, contro le piccole serve uno come Kvaratskhelia» - - infoitsport : Longhi: «Inter, giocato bene contro lo Spezia. Caso trasferta» - internewsit : Longhi: «Inter, giocato bene contro lo Spezia. Caso trasferta» - - infoitsport : Longhi: «Inter, cessione di un big in estate: ecco da cosa dipende» - zazoomblog : Longhi: «Inter cessione di un big in estate: ecco da cosa dipende» - #Longhi: #«Inter #cessione #estate:… -