Lombardia | Nicola Di Marco nuovo presidente e capogruppo del M5s in Consiglio regionale

Milano, 13 mar. (Adnkronos) - Nicola Di Marco sarà il presidente e il capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio regionale della Lombardia. Il gruppo regionale pentastellato, completato dalle neoconsigliere Paola Pizzighini e Paola Pollini e riunitosi alla presenza del coordinatore regionale Dario Violi, ha ufficializzato la scelta del consigliere uscente. Per Di Marco, già capogruppo durante l'ultimo anno della passata legislatura, si tratta di una conferma: "Ringrazio le colleghe e il Movimento Cinque Stelle per la fiducia accordatami. Ci attende un lavoro impegnativo. Al centro del nostro mandato resteranno i temi e le battaglie che i lombardi, attraverso il loro voto, hanno continuato a ...

