L’odissea per trovare un posto in Rsa: “Far assistere gli anziani è un lusso” (Di lunedì 13 marzo 2023) I letti nelle residenze sono solo 270 mila, a fronte di 4 milioni di over 65 non autosufficienti. E trovare personale è sempre più difficile: il sistema regge solo grazie agli immigrati Leggi su repubblica (Di lunedì 13 marzo 2023) I letti nelle residenze sono solo 270 mila, a fronte di 4 milioni di over 65 non autosufficienti. Epersonale è sempre più difficile: il sistema regge solo grazie agli immigrati

