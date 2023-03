Lodi, tre richieste di condanna per l’incidente del Frecciarossa Milano-Salerno nel 2020 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tre richieste di condanna per due operai manutentori e un altro dipendente di Rete ferroviaria italiana, responsabile della loro formazione professionale, sono state chieste dalla procura di Lodi nell’ambito del procedimento per l’incidente del treno Frecciarossa deragliato il 6 febbraio di tre anni fa nel Basso Lodigiano. Nei confronti dei due manutentori che installarono un attuatore di produzione Alstom, poi risultato difettoso, sullo scambio del posto movimento di Livraga lungo la linea dell’alta velocità Milano-Bologna l’accusa ha chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi e a 3 anni e 6 mesi. Per il responsabile della loro formazione, invece, la richiesta è di 3 anni. I tre hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato davanti al giudice per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Trediper due operai manutentori e un altro dipendente di Rete ferroviaria italiana, responsabile della loro formazione professionale, sono state chieste dalla procura dinell’ambito del procedimento perdel trenoderagliato il 6 febbraio di tre anni fa nel Bassogiano. Nei confronti dei due manutentori che installarono un attuatore di produzione Alstom, poi risultato difettoso, sullo scambio del posto movimento di Livraga lungo la linea dell’alta velocità-Bologna l’accusa ha chiesto laa 3 anni e 4 mesi e a 3 anni e 6 mesi. Per il responsabile della loro formazione, invece, la richiesta è di 3 anni. I tre hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato davanti al giudice per ...

