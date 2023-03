Lockdown finanziario. Usa e Ue stendono un cordone sanitario sulle banche

(Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo il fallimento di Svb, gli americani vogliono scongiurare un crac come 15 anni fa: linee di credito garantite da Fed e accesso ai conti di Silicon Valley Bank per i correntisti. In Europa le borse sprofondano ma i governi sono tranquilli: "Monitoriamo, ma nessun rischio sistemico"

Dopo il fallimento di Svb, gli americani vogliono scongiurare un crac come 15 anni fa: linee di credito garantite da Fed e accesso ai conti di Silicon Valley