Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Lo sfogo di Musetti: 'Basta insulti e minacce ai familiari'. E limita i commenti social -

I social colpiscono, ancora. A farne le spese è Lorenzo, reduce dalla sconfitta al primo turno di Indian Wells contro Richard Gasquet dopo un solo match vinto nei tre tornei sulla terra battuta in Sudamerica (Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago)......il particolaredi Matteo Berrettini nei confronti dei suoi 'haters' - mi spiace che venga letta così. Fortunatamente non da tutti'. Indian Wells, Sinner - Mannarino per 'vendicare'Se ...... il rovescio a una mano di, gli slice mancini del francese. Ricami, effetti e traiettorie ... Che, però, non ha potuto daral suo repertorio perchè Mannarino lo ha prevenuto con le sue ...

Lo sfogo di Musetti: "Basta insulti e minacce ai familiari". E limita i commenti social La Gazzetta dello Sport

Dopo la sconfitta al primo turno di Indian Wells, Lorenzo è stato vittima di attacchi sui social: "Non è sano e corretto, siamo tennisti ma anche persone con sentimenti" ...Una finale gli manca dal 23 ottobre dello scorso anno, quando fu battuto da Lorenzo Musetti all’Atp 250 di Napoli. I problemi fisici, invece, continuano a perseguitarlo impedendogli di trovare una con ...