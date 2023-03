Lo Scriptorium Foroiuliense riproduce la Bibbia di Gutenberg | il progetto

(Di lunedì 13 marzo 2023) Sarà un mix di tecniche antiche e moderne a portare alla riproduzione in cinque copie del più antico libro stampato a caratteri mobili in Europa. Si tratta della preziosissimadi, al centro del nuovodello– Scuola Italiana Amanuensi. L’Ente culturale con sede a San Daniele del Friuli (UD), infatti, ha avviato l’iniziativa con l’obiettivo di donare gli esemplari a istituzioni italiane e straniere, compreso il Museo del Libro e della Stampa di Kiev. Un oggetto simbolico, dunque, che intende diventare simbolo delle radici culturali e tecniche comuni che uniscono il vecchio continente. Foto da Ufficio Stampa “Realizzeremo cinque copie dello storico volume, a partire dai file digitalizzati messi a disposizione dalla Bodleian Library di Oxford, che ...

La Scuola Italiana Amanuensi dà il via alla riproduzione di cinque copie del primo libro stampato in Europa con la tecnica dei caratteri mobili. Sarà donata anche a Kiev ...Una Bibbia per unire l’Europa grazie a radici comuni fatte di cultura, bellezza, inventiva, saper fare. È questo l’ambizioso progetto al quale sta per dare il via lo Scriptorium Foroiuliense, la Scuol ...