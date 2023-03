“Lo ha fatto per Maria”. Amici 22, lui è entrato e subito brividi. De Filippi e tutti senza parole (Di lunedì 13 marzo 2023) Grande emozione per l’ultima puntata di Amici, andata in onda domenica 12 marzo 2023. A dedicare un pensiero speciale a Maria De Filippi per la morte di Maurizio Costanzo, è stato l’allievo Cricca. Una dedica dolce e delicata per la padrona di casa che chiaramente ha colto il gesto e l’ha ringraziato. Quella andata in onda è stata la prima puntata registrata da Maria De Filippi dopo la scomparsa del marito. Ad un tratto Cricca e gli altri allievi della scuola hanno dovuto riconsegnare le maglie per avere quindi la possibilità di accedere alla seconda fase del programma. E proprio Cricca si è presentato sul palco con “Maledetta Felicità”. tutti quindi hanno notato che durante l’ultima parte del brano il giovane artista l’ha dedicata a Maria De ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Grande emozione per l’ultima puntata di, andata in onda domenica 12 marzo 2023. A dedicare un pensiero speciale aDeper la morte di Maurizio Costanzo, è stato l’allievo Cricca. Una dedica dolce e delicata per la padrona di casa che chiaramente ha colto il gesto e l’ha ringraziato. Quella andata in onda è stata la prima puntata registrata daDedopo la scomparsa del marito. Ad un tratto Cricca e gli altri allievi della scuola hanno dovuto riconsegnare le maglie per avere quindi la possibilità di accedere alla seconda fase del programma. E proprio Cricca si è presentato sul palco con “Maledetta Felicità”.quindi hanno notato che durante l’ultima parte del brano il giovane artista l’ha dedicata aDe ...

