Lo avete riconosciuto? "Basta porti chiusi": licenziato subito, caso esplosivo (Di lunedì 13 marzo 2023) Gary Lineker, ex stella della Nazionale di calcio inglese e di Leicester, Everton, Barcellona e Tottenham è notoriamente un grande provocatore, uno a cui è sempre piaciuta la polemica. Anche per questo è diventato un commentatore di punta della televisione britannica: è uno che ti garantisce sempre un ottimo share con i suoi giudizi taglienti. A GAMBA TESA Dal 1999, è la star della popolarissima trasmissione di calcio della BBC, "Match of the Day". Ma in questi giorni, qualcosa è andato storto, Gary ha alzato un po' troppo il gomito. L'ex attaccante 62enne è stato infatti sospeso momentaneamente dallo show in ragione di un tweet in cui ha attaccato violentemente il governo di Rishi Sunak per il nuovo progetto di legge sull'immigrazione clandestina: paragonandolo alla Germania nazista. «Non c'è nessuna invasione di migranti. Accogliamo meno profughi rispetto agli altri principali ...

