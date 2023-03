LIVE – Trevisan-Muchova 4-6 4-3, terzo turno Wta Indian Wells 2023: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 13 marzo 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Trevisan-Muchova, incontro valevole per il terzo turno del torneo WTA 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). La toscana, testa di serie numero 23, è reduce dal successo in rimonta ai danni della statunitense Madison Brengle. Vittoria molto importante per l’azzurra, che veniva da quattro eliminazioni consecutive al primo turno. Adesso il confronto con la potente ceca, che al secondo turno ha stupito tutti sconfiggendo in due set la veterana bielorussa Viktoria Azarenka. Le due si sono incontrate da pochissimo in quel di Doha. Al primo turno dell’evento qatariota si è imposta Muchova, che ha battuto Trevisan con un ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo WTA 1000 di(cemento outdoor). La toscana, testa di serie numero 23, è reduce dal successo in rimonta ai danni della statunitense Madison Brengle. Vittoria molto importante per l’azzurra, che veniva da quattro eliminazioni consecutive al primo. Adesso il confronto con la potente ceca, che al secondoha stupito tutti sconfiggendo in due set la veterana bielorussa Viktoria Azarenka. Le due si sono incontrate da pochissimo in quel di Doha. Al primodell’evento qatariota si è imposta, che ha battutocon un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sinnerc4 : RT @federtennis: ???? Due azzurri protagonisti del 3° turno di Indian Wells: in campo nella serata italiana Trevisan ?? Muchova ( Live su @Su… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Jannik Sinner e Martina… - SuperTennisTv : Il programma di oggi su #SuperTennisTV ? 19:00 Fernandez ?? Garcia a seg. Trevisan ?? Muchova ? 23:00 Jabeur ?? Vondro… - federtennis : ???? Due azzurri protagonisti del 3° turno di Indian Wells: in campo nella serata italiana Trevisan ?? Muchova ( Live… - claradistaso : RT @InteBNLdItalia: ???? 5 Azzurri e 5 azzurre nei main draw di Indian Wells! 1° turno: Sonego ?? Kubler Fognini ?? Shelton Sinner, Musetti e… -