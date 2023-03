LIVE – Porto-Inter, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA) (Di lunedì 13 marzo 2023) L’Inter, reduce da un andamento caratterizzato da alti e bassi vuole continuare nel miglior modo possibile questa seconda fase europea contro il Porto nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. La formazione meneghina, dopo aver vinto la gara di andata grazie alla rete di Lukaku, vuole portare a casa il successo anche nella sfida con i Portoghesi, con annesso passaggio del turno. Nella giornata odierna di lunedì 13 marzo alle ore 20 il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi parlerà nella classica conferenza stampa di vigilia. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA conferenza stampa PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) L’, reduce da un andamento caratterizzato da alti e bassi vuole continuare nel miglior modo possibile questa seconda fase europea contro ilnel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. La formazione meneghina, dopo aver vinto la gara di andata grazie alla rete di Lukaku, vuole portare a casa il successo anche nella sfida con ighesi, con annesso passaggio del turno. Nella giornata odierna di lunedì 13 marzo alle ore 20 il tecnico nerazzurro Simoneparlerà nella classicadi vigilia. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAPER AGGIORNARE LAFARE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Insidia75 : @Mishamour_real cazzo mi ricordo di te su lovoo, eri una scaricatrice di porto, parolacce a non finire, per non par… - maina_enrica : 3.12.10-MARCO MENGONI @ VIDEO ITALIA LIVE: 'La guerra' unplugged 7/13 - Calciodiretta24 : Porto - Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - infoitsport : Porto Inter: dove vedere il match in tv e live streaming - giglionews : Il nostro sguardo sull'Argentario, live dall'imbarco dei traghetti a Porto Santo Stefano -