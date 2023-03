LIVE – Italia-Ucraina 0-0, Elite Round Europei Under 17 (DIRETTA) (Di lunedì 13 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Italia-Ucraina, match valido per la seconda giornata dell’Elite Round degli Europei Under 17. Gli azzurrini di Bernardo Corradi, reduci dal pareggio all’esordio contro l’Irlanda e dalla vittoria con Cipro, vogliono ora far valere il più alto tasso tecnico nei confronti degli ucraini per trovare la seconda vittoria nel torneo di seconda fase delle qualificazioni europee. Si parte alle ore 14 di lunedì 13 marzo. COME SEGUIRE IL MATCH Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con la DIRETTA scritta. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Italia-Ucraina 0-0 3? – Subito intensità da parte della formazione Ucraina, già protagonista di ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Ladi, match valido per la seconda giornata dell’degli17. Gli azzurrini di Bernardo Corradi, reduci dal pareggio all’esordio contro l’Irlanda e dalla vittoria con Cipro, vogliono ora far valere il più alto tasso tecnico nei confronti degli ucraini per trovare la seconda vittoria nel torneo di seconda fase delle qualificazioni europee. Si parte alle ore 14 di lunedì 13 marzo. COME SEGUIRE IL MATCH Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con lascritta. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 3? – Subito intensità da parte della formazione, già protagonista di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ESA_Italia : @AstroSamantha oggi a @Museoscienza - Su #ASITV la diretta - BPMconcerti : Suoni iconici e distorsioni, proprio così: @johncale. Live. In Italia. ?????Biglietti disponibili ??… - live_dom : RT @EsercitoCrucian: Scafisti criminali. Carretta naufraga in acque libiche. Colpa dell'Italia. Andate a fare in culo. E applicare ieri i… - MassimoChiaram7 : RT @ASI_spazio: @AstroSamantha racconta la sua avventura sulla ISS e i dettagli dell'attività extraveicolare che ha effettuato nel corso de… - iWebRadio : Tinariwen: a giugno tornano in Italia con 3 date live -