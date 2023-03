LIVE – Crotone-Catanzaro 1-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ladi, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di. I calabresi padroni di casa, reduci da una sola vittoria nelle ultime quattro gare, vanno a caccia di un successo che permetterebbe loro di consolidare il secondo posto in classifica. La capolista del girone C, dal suo canto, vuole centrare la quinta vittoria consecutiva per volare a diciassette punti di vantaggio sui rossoblù ed avvicinarsi ad un passo dalla promozioneinB. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di lunedì 13 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE IL...

Squadre nel cerchio di centrocampo, un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del naufragio di Cutroe. Come in tutti gli altri campi si è svolto il minuto di raccoglimento per la strage dei migranti a Cutro.

Tra poco allo stadio 'Ezio Scida' andrà in scena il derby calabrese valevole per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C tra il Crotone secondo e la capolista ...Tutto pronto per il match tra Crotone e Catanzaro, derby calabrese tra le due squadre che stanno monopolizzando il girone C di Serie C. Eppure, nonostante ciò, è evidente il divario in classifica tra ...