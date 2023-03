(Di lunedì 13 marzo 2023)saranno protagonisti dellastampa didi. L’allenatore e l’attaccante risponderanno alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 14.15. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto). PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP 14.00 Un quarto d’ora all’inizio dellastampa di Sergio. Il tecnico presenterà, partita in programma domani alle 21 ora italiana all’Estadio do Dragao e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Con lui ci sarà anche Wenderson ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : LIVE - Conceicao e Galeno in conferenza alla vigilia di Porto-Inter - -

Allenatore:. INTER (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi. Dove vedere la partita in tv ...La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go , il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on demand di ...Diversamente, invece, José Mourinho e Sergiopotrebbero non incrociare nuovamente il proprio cammino con quello nerazzurro in futuro. Proprio di recente l'agente del tecnico del Bologna, ...

LIVE – Conceicao e Galeno in conferenza alla vigilia di Porto-Inter Inter-News.it

Perde l'Inter, contro la quartultima in classifica in Italia, e per Inzaghi si avvicina il giorno della verità ...Il tecnico è sotto scacco per le altalenanti prestazioni del gruppo nerazzurro in campionato, intanto aleggia il nome del potenziale sostituto ...