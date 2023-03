Little Big Italy su NOVE: expat e ristoranti della puntata a Budapest (Di lunedì 13 marzo 2023) Lunedì 13 marzo 2023 va in onda la quarta puntata della sesta stagione di Little Big Italy, dedicata a Budapest, capitale d’Ungheria. Il programma viene trasmesso su canale NOVE (n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella. La formula è quella della gara tra tre ristoranti italiani all’estero che torna dunque in Europa. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gli expat in questo caso sono il fotografo naturalista siciliano Vinny, la sardo-lombarda addetta alle risorse umano Sharon e la siciliana Patrizia; i ristoranti in gara sono il siciliano La Coppola, Il Mulino Italian Bistrot e DOC Pane e Vino. Il successo alla fine a chi andrà? ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 13 marzo 2023) Lunedì 13 marzo 2023 va in onda la quartasesta stagione diBig, dedicata a, capitale d’Ungheria. Il programma viene trasmesso su canale(n.9 DTT) alle ore 21,25 ed è presentato dal ristoratore romano Francesco Panella. La formula è quellagara tra treitaliani all’estero che torna dunque in Europa. Qui trovate orari, puntate di tutte le edizioni e scheda del programma. Gliin questo caso sono il fotografo naturalista siciliano Vinny, la sardo-lombarda addetta alle risorse umano Sharon e la siciliana Patrizia; iin gara sono il siciliano La Coppola, Il Mulino Italian Bistrot e DOC Pane e Vino. Il successo alla fine a chi andrà? ...

