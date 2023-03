Litio | entro il 2025 la Cina potrebbe controllare un terzo della produzione globale

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 marzo 2023) La banca d’investimenti Ubs ha di recente pubblicato un report in cui stima al rialzo le capacità produttivedi, metallo critico per l’industria delle batterie e la transizione ai veicoli elettrici (Ev). Secondo gli analisti, le miniere sotto il controllo di Pechinoro produrre 705.000 tonnellateil, dalle 194.000 del 2022, ovvero un balzo del 24%. L’aumento significativoper opera delle società cinesi sarebbe da associarsi con un maggior sfruttamento delle riserve domestiche, specialmente i siti di lepidolite nonostante siano associati a più bassi rendimenti e alti costi energetici rispetto alle miniere di spodumene (Australia) e alle salamoie in Sud America. Con il rafforzamento e lo sviluppo ...