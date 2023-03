Lite in centro accoglienza: volano coltellate (Di lunedì 13 marzo 2023) Lite in centro accoglienza: arrestato un 32enne per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato Lite in centro accoglienza, 32enne finito nei guai. Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Carlo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Santa Maria dei Monti presso un centro di accoglienza stranieri per una segnalazione di un’aggressione ad uno degli ospiti. Un operatore del centro, all’arrivo dei Poliziotti, li ha avvicinati e indicando un uomo e ha raccontato che lo stesso, dopo essersi introdotto durante la notte nella struttura, aveva aggredito un ospite ferendolo con un’arma da taglio; ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 13 marzo 2023)in: arrestato un 32enne per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravatoin, 32enne finito nei guai. Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Carlo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Santa Maria dei Monti presso undistranieri per una segnalazione di un’aggressione ad uno degli ospiti. Un operatore del, all’arrivo dei Poliziotti, li ha avvicinati e indicando un uomo e ha raccontato che lo stesso, dopo essersi introdotto durante la notte nella struttura, aveva aggredito un ospite ferendolo con un’arma da taglio; ...

