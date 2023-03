L’italiano fermato in Nepal | «Ha sottratto reperti archeologici»

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 marzo 2023) Un 27enne di Brescia è statoindalle autorità locali. L’accusa è di averprotetti. Tiziano Ronchi, docente di Arti Visive all’Accademia Santa Giulia, al momento si trova in ospedale per alcune patologie pregresse. Il docente è accusato di aver raccolto dei, in particolare un frammento ligneo, durante la visita a un tempio a Bhaktapur. Secondo la versione difensiva avrebbe preso e osservato iper poi riporli dove si trovavano in origine. La vicenda è seguita dalla Farnesina e dal consolato italiano a Calcutta. su Open Leggi anche: Lo sfregio a un monumento del neolitico in gita con la scuola a Malta, studente italiano condannato: «Danni irreparabili» La sfinge che ...