L’inutilità dei decreti flussi | il grande ritorno della app per il reddito di cittadinanza e il rischio contagio di Svb

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 marzo 2023)SENZA DECRETONonostante gli annunci e il trasloco eccezionale del consiglio dei ministri a Cutro, in Calabria, il governo Meloni alla fine ha partorito un decreto tutto muscoli ma che non cambierà quasi nulla per rafforzare i canali di ingresso regolari degli immigrati in Italia. E soprattutto non cambierà quasi nulla per l’ingresso dei lavoratori stranieri. Cosa che gli imprenditori chiedono con una certa insistenza. Un esempio tra i tanti titoli: secondo Coldiretti, servono 40mila lavoratori per raccogliere la frutta italiana. Da Cutro Oltre all’inasprimento delle pene per i trafficanti, nel provvedimento approvato a Cutro si parla di un nuovo decreto, cioè la legge annuale che permette l’ingresso in Italia ad alcune categorie di lavoratori stranieri, con validità triennale e non più annuale. Ci sarà quindi un primo decreto ...