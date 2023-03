L’interpretazione dello IAP su decreto influencer e pubblicità online

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 13 marzo 2023) Quanto e in che modo ilsarà efficace? Così come recepito tramite la Direttiva UE 2019/2161, il nuovo regolamento – che è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – dovrebbe obbligare glia farein maniera più trasparente, imponendo una sanzione pecuniaria più alta rispetto ad ora per coloro che non rispettano le regole. Provando a capire la natura di questo cambiamento e se, effettivamente, si tratterà di un provvedimento efficace abbiamo consultato lo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) per raccogliere un loro parere, considerato che si tratta dell’ente che punta a regolamentare lae a garantire i diritti del consumatore (tra i numerosi soci sostenitori troviamo nomi celebri come TBS CREW S.R.L., agenzia di Chiara ...