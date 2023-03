Lineker reintegrato dalla Bbc | aveva attaccato Sunak sulla gestione dei migranti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Bbc, reintegrato Lineker: l’ex calciatore torna in tv - DorAntifascista : RT @Reale_Scenari: #13marzo Reintegrato alla BBC Gary Lineker che su un tweet aveva criticato durezza governo UK su immigrazione. Il suo r… - FillerNero : RT @Agenzia_Ansa: Gary Lineker è stato reintegrato alla conduzione dalla Bbc dopo che l'emittente pubblica britannica lo avevo sospeso per… - mascaweb : RT @Reale_Scenari: #13marzo Reintegrato alla BBC Gary Lineker che su un tweet aveva criticato durezza governo UK su immigrazione. Il suo r… - costuno : RT @Agenzia_Ansa: Gary Lineker è stato reintegrato alla conduzione dalla Bbc dopo che l'emittente pubblica britannica lo avevo sospeso per… -

Garyè statoalla conduzione dalla Bbc dopo che l'emittente pubblica britannica lo avevo sospeso per aver violato gli standard interni di imparzialità per un suo criticatissimo tweet in ...'Mi scuso per questo.' La scorsa settimana, in un tweetha paragonato il linguaggio usato per definire il piano di asilo del governo a 'quello usato dalla Germania negli anni '30'. Le sue ...Garyè statoalla conduzione dalla Bbc dopo che l'emittente pubblica britannica lo avevo sospeso per aver violato gli standard interni di imparzialità per un suo criticatissimo tweet in ...

Lineker reintegrato dalla Bbc alla conduzione - Europa Agenzia ANSA

L'ex bomber della Nazionale inglese aveva definito "nazisti" i provvedimenti del governo sull'immigrazione. L'emittente annuncia una ...(ANSA) - LONDRA, 13 MAR - Gary Lineker è stato reintegrato alla conduzione dalla Bbc dopo che l'emittente pubblica britannica lo avevo sospeso per aver violato gli standard interni di imparzialità per ...