Lineker come Kaepernick | come l' Inghilterra ha commentato il caso Bbc

(Di lunedì 13 marzo 2023) Garyha annunciato su Twitter la pace con la Bbc e il ritorno alla conduzione dello storico programma \''Match of the day\''. La sua sospensione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : «Gary Lineker come Putin» La provocazione del Mail dopo il caso BBC - marcobertollini : RT @PeterCiaccio1: Non solo Lineker ?? I rifugiati non possono essere trattati come criminali! - infoitsport : Lineker star in tv come nel calcio, l’ultimo gol è nella porta della Bbc: “Nessuno mi può zittire” - PeterCiaccio1 : Non solo Lineker ?? I rifugiati non possono essere trattati come criminali! - persifal78 : Dice, come tutti noi, una considerevole quantità di minchiate ma deve essere libero di continuare a fare il suo lav… -

Garyha annunciato su Twitter la pace con la Bbc e il ritorno alla conduzione dello storico programma \''Match of the day\''. La sua sospensione ...Il problema è dove Strana tempesta, l'affare: qualcuno ne è uscito meglio diè entrato. A partire dall'ex calciatore e presentatore di 'Match of the Day', che ha dimostrato che il calcio ...Garysospeso dalla BBC e subito rimesso alla conduzione di Match of the Day dopo le sue frasi contro il governo britannico Qualche giorno fa Garyin un tweet aveva attaccato l'agenda del ministero degli interni britannico, a guida tories, quindi conservatore, sui migranti paragonandola nei modi e nei toni alla Germania degli ...

Lineker star in tv come nel calcio, l’ultimo gol è nella porta della Bbc: “Nessuno mi può zittire” la Repubblica

L'ex calciatore, oggi presentatore di uno dei più seguiti programmi sul calcio, è stato sospeso per aver criticato il governo. Dopo le proteste e le polemiche è arrivata la retromarcia: tornerà in stu ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...