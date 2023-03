Lineker - Bbc, pace dopo un weekend di caos: 'Non vedo l'ora di tornare in onda' (Di lunedì 13 marzo 2023) 'Non vedo l'ora di tornare a Match of the Day sabato'. Gary Lineker annuncia su Twitter la pace con la Bbc e il ritorno dell'ex leggenda del calcio inglese allo show che conduce dal 1999, il programma ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 marzo 2023) 'Nonl'ora dia Match of the Day sabato'. Garyannuncia su Twitter lacon la Bbc e il ritorno dell'ex leggenda del calcio inglese allo show che conduce dal 1999, il programma ...

