Ligue 1 | giornata 27 | il PSG allunga | colpaccio Reims

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il PSGil vantaggio sul secondo posto nella27 di1, mentre il Marsiglia si fa rimontare dal Strasburgo. Poker del Lens grazie a uno strepitoso Openda, ilnon finisce di stupire e fa ila casa del Monaco. Tanti gol nella sfida tra Lille e Lione, tornano a vincere Lorient e Tolosa.1,27: Brest-PSG 1-2, Marsiglia-Strasburgo 2-2 Dopo la delusione per l’eliminazione agli ottavi di Champions League, il Paris Saint-Germain ritrova il sorriso vincendo 1-2 all’ultimo respiro sul campo del Brest. Quarta vittoria consecutiva in campionato per i parigini, mentre i bretoni subiscono la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Ospiti in vantaggio al 37’ con una ribattuta di Soler da pochi passi dopo una respinta del ...