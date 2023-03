Libia: Bonaccini, 'd'accordo con Schlein, no sostegno Guardia libica senza diritti umani' (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar (Adnkronos) - "Sono d'accordo con la Schlein, non si può finanziare la Guardia costiera libica quando non c'è garanzia sui diritti umani, non si può fare". Lo ha detto Stefano Bonaccini a 'Metropolis'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar (Adnkronos) - "Sono d'con la, non si può finanziare lacostieraquando non c'è garanzia sui, non si può fare". Lo ha detto Stefanoa 'Metropolis'.

