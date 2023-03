L’ex arbitro Eduardo Iturralde Gonzalez: «Nel 2010 dopo una partita, Florentino Perez mi ha chiuso in uno stanzino» (Di lunedì 13 marzo 2023) Eduardo Iturralde Gonzalez, ex arbitro, ha raccontato un aneddoto riguardante Florentino Perez, il presidente del Real Madrid Eduardo Iturralde Gonzalez, ex arbitro, ha raccontato a Cadena Ser un aneddoto riguardante Florentino Perez, il presidente del Real Madrid. PAROLE – «In una partita 6-1 contro il Deportivo: la partita finisce, siamo usciti dal campo e con me escono gli assistenti, c’è una persona che mi mette in una stanza e mi dice: ‘ti chiedo solo di fischiare come il Barça’. Era Florentino Perez che mi ha chiuso in uno stanzino per farmi pressioni, dicendomi che esigeva ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023), ex, ha raccontato un aneddoto riguardante, il presidente del Real Madrid, ex, ha raccontato a Cadena Ser un aneddoto riguardante, il presidente del Real Madrid. PAROLE – «In una6-1 contro il Deportivo: lafinisce, siamo usciti dal campo e con me escono gli assistenti, c’è una persona che mi mette in una stanza e mi dice: ‘ti chiedo solo di fischiare come il Barça’. Erache mi hain unoper farmi pressioni, dicendomi che esigeva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : Rosella Sensi non ci sta. L'ex presidentessa della Roma, subito dopo la fine della partita contro il Sassuolo, si è… - MarioScelzo1 : A pensare male si fa peccato ma spesso si indovina, diceva Andreotti. Io non penso male di Pairetto, figlio dell'ar… - napolista : Anche Florentino Perez è stato accusato da un ex arbitro spagnolo A Cadena Ser lo rivela l’ex arbitro Iturralde: «… - gnappo1897 : RT @HollandGaeth: @infoitsport Neanche la decenza di informarsi... #Ceccarini smise per limiti d'età ed arbitrò l'Inter anche l'annata dopo… - sportli26181512 : Chiesa a CM: 'Caos Kumbulla-Berardi, avete visto Rui Patricio? Rabiot si tradisce da solo, quel tocco di mano...':… -

Anche Florentino Perez è stato accusato da un ex arbitro spagnolo A Cadena Ser lo rivela l'ex arbitro Iturralde: "In una partita 6 - 1 contro il Deportivo: una persona mi fa entrare in una stanza e mi dice: 'ti chiedo solo di fischiare come il Barça'" Madrid (Spagna) 24/01/2017 - ... Un ex poliziotto arbitra Napoli - Eintracht, vide sul campo malore Eriksen - Top News ... è stato l'arbitro di Danimarca - Finlandia , la gara passata alla storia per l'arresto cardiaco di Eriksen . Juve, sul mani di Rabiot arriva il giudizio definitivo di Cesari - Top News Continua a far discutere il presunto mani di Rabiot in occasione del gol del 3 - 2 della Juventus contro la Sampdoria. Arriva anche il parere di Graziano Cesari a Pressing, su Italia1. L'ex arbitro internazionale analizza le immagini alla moviola e dice: 'E' il 64' e siamo sul 2 - 2: vediamo il controllo di Rabiot e il gol. Ci sono ben sette immagini diverse sull'episodio, tutte in ... A Cadena Ser lo rivelaIturralde: "In una partita 6 - 1 contro il Deportivo: una persona mi fa entrare in una stanza e mi dice: 'ti chiedo solo di fischiare come il Barça'" Madrid (Spagna) 24/01/2017 - ...... è statodi Danimarca - Finlandia , la gara passata alla storia per'arresto cardiaco di Eriksen .Continua a far discutere il presunto mani di Rabiot in occasione del gol del 3 - 2 della Juventus contro la Sampdoria. Arriva anche il parere di Graziano Cesari a Pressing, su Italia1.internazionale analizza le immagini alla moviola e dice: 'E' il 64' e siamo sul 2 - 2: vediamo il controllo di Rabiot e il gol. Ci sono ben sette immagini diverse sull'episodio, tutte in ... Caso Rabiot, l'ex arbitro Casarin: "Tradito dal suo viso. Avete notato ... Il Pallone Gonfiato