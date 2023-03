L’Europa non tema (troppo) l’onda di Svb. L’analisi di Mrowetz (Di lunedì 13 marzo 2023) Non è il caso di farsi prendere dal panico. Ma di farsi qualche domanda. Il fallimento lampo della banca americana Silicon Valley Bank (Svb), il più grande default bancario dal 2008 negli Stati Uniti ha aperto una serie di interrogativi sul fiuto per le crisi della vigilanza bancaria statunitense, certamente pronta di riflessi una volta rotto l’argine (la Fed ha riunito il board in via straordinaria). Ma, comunque, a danno fatto. Di questo è convinto Wolfram Mrowetz, amministratore delegato di AliseiSim, società attiva nell’intermediazione finanziaria e mobiliare, analista attento alle questioni bancarie. Piccola premessa. Mentre i mercati globali sono attraversati dall’onda tellurica della scossa arrivata dalla California (Piazza Affari è arrivata a perdere fino al 4%, per poi recuperare un po’ di terreno, anche dopo le rassicurazioni arrivate dal Mef ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 marzo 2023) Non è il caso di farsi prendere dal panico. Ma di farsi qualche domanda. Il fallimento lampo della banca americana Silicon Valley Bank (Svb), il più grande default bancario dal 2008 negli Stati Uniti ha aperto una serie di interrogativi sul fiuto per le crisi della vigilanza bancaria statunitense, certamente pronta di riflessi una volta rotto l’argine (la Fed ha riunito il board in via straordinaria). Ma, comunque, a danno fatto. Di questo è convinto Wolfram, amministratore delegato di AliseiSim, società attiva nell’intermediazione finanziaria e mobiliare, analista attento alle questioni bancarie. Piccola premessa. Mentre i mercati globali sono attraversati daltellurica della scossa arrivata dalla California (Piazza Affari è arrivata a perdere fino al 4%, per poi recuperare un po’ di terreno, anche dopo le rassicurazioni arrivate dal Mef ...

