L'Europa ascolta l'Italia e si muove per fermare la strage di migranti (Di lunedì 13 marzo 2023) L'ultimo naufragio di migranti al largo della Libia ha scosso l'Europa. L'Ue prova a correre ai ripari ritenendo necessario inviare altre motovedette alla guardia costiera del Paese nordafricano. La notizia è stata riferita dalla portavoce della Commissione, Ana Pisonero, nel briefing quotidiano con la stampa: “Una parte del sostegno dell'Ue alla Libia è cercare di potenziare le capacità di gestione delle frontiere della Libia, proprio perché vediamo che non sempre i libici hanno tutti i mezzi e hanno bisogno di un rafforzamento delle loro capacità. Recentemente ci sono state le prime barche aggiuntive che sono state consegnate in Italia nell'ambito del programma di gestione delle frontiere. Arriveranno altre barche, non abbiamo ancora una tempistica”. Sul tema Libia sono poi giunte altre dichiarazioni da un portavoce della ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) L'ultimo naufragio dial largo della Libia ha scosso l'. L'Ue prova a correre ai ripari ritenendo necessario inviare altre motovedette alla guardia costiera del Paese nordafricano. La notizia è stata riferita dalla portavoce della Commissione, Ana Pisonero, nel briefing quotidiano con la stampa: “Una parte del sostegno dell'Ue alla Libia è cercare di potenziare le capacità di gestione delle frontiere della Libia, proprio perché vediamo che non sempre i libici hanno tutti i mezzi e hanno bisogno di un rafforzamento delle loro capacità. Recentemente ci sono state le prime barche aggiuntive che sono state consegnate innell'ambito del programma di gestione delle frontiere. Arriveranno altre barche, non abbiamo ancora una tempistica”. Sul tema Libia sono poi giunte altre dichiarazioni da un portavoce della ...

