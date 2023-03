(Di lunedì 13 marzo 2023)torna, come sempre, anche oggi,13. È iniziata un’altra settimana, siamo ae siamo rientrati nella routine lavorativa. Un ritorno al lavoro pesante, ma anche un altro giorno diche volge al termine, accorciando sempre più i tempi verso la Primavera. Cambiano i mesi, dunque, le stagioni, ma nulla cambia per gli appassionati telespettatori. Sì perché anche, torna, il quiz game seguitissimo e amatissimo di Rai 1. Ma chi ha vintoe chi è ildi oggi? Questa è la domanda che ritorna come un mantra tutte le sere, e ovviamente anche oggi. Puntuale e perentoria: non si scappa. Il gioco è ormai entrato nella quotidianità dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di lunedì 13 marzo 2023 - sentieriselvagg : Si può discutere se il film dei Daniels avrà un'eredità in ma certo niente ci potrà convincere che zero statuette i… - topo1966 : RT @dibuonmattino: Domani #14marzo, spazio dedicato alla figura di #DonToninoBello , a @dibuonmattino su @TV2000it, con il suo medico e am… - dibuonmattino : Domani #14marzo, spazio dedicato alla figura di #DonToninoBello , a @dibuonmattino su @TV2000it, con il suo medico… - Roberto82441524 : @PecoraleLuigi @ziababba65 @Therockinsid @ellyesse Hai ragione, chi eredità deve pagare l’85% di tasse. L’erede legale è lo stato. -

... per capiresiamo. Possiamo conoscere davvero noi stessi solo ..." ha aggiunto " la nostra gratitudine per aver accolto......distribuzione che fa loro una concorrenza spietata senza che'... Unaassai onerosa dunque per il candidato della sinistra ... Per questo chiediamo aquotidianamente ci legge, e ci segue, ...... come scrive Simone Emiliani, il film dei Daniels avrà un'... Gli spiriti dell'isola e Tàr abbiano un senso logico perama ...'ipnosi e la necessità delle immagini e delle storie di quella '...