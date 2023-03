Legalità | salvaguardia e difesa del patrimonio | pulizia dei fondali ad Amalfi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – La tutela degli oceani e della biodiversità dell’ecosistema marino diventano occasione per un più ampio progetto di educazione alla: ancora una volta il Comune di, guidato dal Sindaco Daniele Milano, si mobilita con una iniziativa a tutela dell’ambiente naturale e della sostenibilità. La giornata di sensibilizzazione è in programma per sabato 18 marzo 2023, promossa dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano, in sinergia con l’Associazione MareNostrum Archeoclub d’Italia e con la partecipazione straordinaria dei ragazzi del Centro di Giustizia Minorile dell’Area Penale di Napoli, che hanno ottenuto il brevetto da sub attraverso il progetto “Bust Busters”. «Dopo il successo della precedente esperienza dello scorso ottobre, siamo molto felici di aderire a ...