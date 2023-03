Lega Serie A | Scanavino | “Fondi? Dobbiamo approfondire le varie opzioni”

(Di lunedì 13 marzo 2023) “Ci sono un po’ di temi importanti su cui si sta discutendo. Oggi non ci saranno grandi decisioni in merito, ma si sta procedendo”. Lo ha dichiarato l’amministratore deto della Juventus Maurizioa margine dell’Assemblea odierna dellaA. “ancora valutare tutto sulla possibilità di entrata da parte did’investimento all’interno della. Ci hanno fatto una presentazione molto interessante, oraapprore tutte le. C’è la possibilità concreta che possano entrare iinA? Non lo so”, ha dichiarato. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Resta anche senza le coppe e a patto (si legge nel finale) di ridursi un po’ lo stipendio. E sì, è vero, c’è quel r… - CalcioFinanza : #SerieA, il presidente di Lega Lorenzo #Casini: «Offerta per #Sky Italia? Al momento non c'è nulla di concreto»… - ciromagliulo26 : RT @MatthijsPog: ???? Clamorosa decisione della Lega di Serie A: cambia il format della SupercoppaItaliana. Cooptato quello spagnolo: Final… - FiliFuli : RT @MatthijsPog: ???? Clamorosa decisione della Lega di Serie A: cambia il format della SupercoppaItaliana. Cooptato quello spagnolo: Final… - MatthijsPog : ???? Clamorosa decisione della Lega di Serie A: cambia il format della SupercoppaItaliana. Cooptato quello spagnolo:… -

Ogni anno la questione diritti tv per il calcio tiene banco in Italia, con laA a caccia di nuovi accordi per la trasmissione del massimo campionato nostrano. Ma dai piani alti sembra essere arrivata una svolta, con un chiaro piano che potrebbe permettere alla...Commenta per primo Il presidente dellaA, Lorenzo Casini, ha parlato in conferenza stampa al termine dell'assemblea di. Presente in sala anche l'ad De Siervo. I TEMI TRATTATI - 'C'è stata l'informativa sulle varie ...Commenta per primo Danilo Iervolino , presidente della Salernitana , ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com alla fine dell'ultima assemblea di: 'Come tutte, è stata un'assemblea sterile. Si decide poco, l'incontro sancisce come sempre una grande fratture tra grandi e piccole. Bisogna avere una linea strategica per i nuovi diritti e per ...

Lega Serie A, il Consiglio sotto accusa: "Omissioni gravi nel verbale" la Repubblica

La prossima Supercoppa Italiana si giocherà con la cosiddetta formula della Final Four, così come avviene ad esempio già da anni in Spagna. Lo ha deciso oggi la Lega di Serie A: ad accedervi sarà ovvi ...Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com alla fine dell’ultima assemblea di Lega: "Come tutte, è stata un’assemblea sterile. Si decide poco, l'incon ...