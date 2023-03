Lega serie A: nuova Supercoppa con 4 squadre. E valuta ingresso fondi d’investimento (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo tanto immobilismo, la Lega di serie A si scuote. E mette sul tavolo novità per il calcio giocato, ma anche a livello economico. L'assemblea della Lega serie A svoltasi oggi, 13 marzo 2023, nella sede milanese di Via Ippolito Rosellini, ha deliberato il nuovo format della Supercoppa Italiana 2024, inoltre i 20 club hanno analizzato l'eventuale possibilità di un ingresso di fondi d'investimento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo tanto immobilismo, ladiA si scuote. E mette sul tavolo novità per il calcio giocato, ma anche a livello economico. L'assemblea dellaA svoltasi oggi, 13 marzo 2023, nella sede milanese di Via Ippolito Rosellini, ha deliberato il nuovo format dellaItaliana 2024, inoltre i 20 club hanno analizzato l'eventuale possibilità di undid'investimento L'articolo proviene da Firenze Post.

