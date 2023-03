Lega Serie A, Iervolino: “Un’altra assemblea sterile, manca coesione su tutto” (Di lunedì 13 marzo 2023) “L’assemblea è andata come tutte le altre, un’assemblea sterile in cui si decide poco. Ogni volta sancisce delle grandi frizioni e fratture tra le grandi e le piccole. Purtroppo c’è da fare tanto”. Lo ha detto Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, dopo l’assemblea di Lega Serie A. “C’è da individuare una linea strategica per i nuovi diritti e per cercare di trovare una coesione per il bene di tutte le squadre di calcio, ma mi sembra che anche oggi ci sia stata una fumata nera”, ha spiegato all’uscita dalla sede di via Rosellini. “manca coesione su tutto: diritti, approccio, metodologia, capacità di rinnovare, volontà di avere un metodo diverso. Purtroppo si è molto rissosi, questo è il ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) “L’è andata come tutte le altre, un’in cui si decide poco. Ogni volta sancisce delle grandi frizioni e fratture tra le grandi e le piccole. Purtroppo c’è da fare tanto”. Lo ha detto Danilo, presidente della Salernitana, dopo l’diA. “C’è da individuare una linea strategica per i nuovi diritti e per cercare di trovare unaper il bene di tutte le squadre di calcio, ma mi sembra che anche oggi ci sia stata una fumata nera”, ha spiegato all’uscita dalla sede di via Rosellini. “su: diritti, approccio, metodologia, capacità di rinnovare, volontà di avere un metodo diverso. Purtroppo si è molto rissosi, questo è il ...

