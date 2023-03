Lega Serie A, Casini: “Acquisto di Sky? Nulla di concreto al momento” (Di lunedì 13 marzo 2023) “C’è stata l’informativa sulle varie manifestazioni d’interesse dei nuovi investitori – ha proseguito -, parliamo di numerosi soggetti, le squadre hanno visitato l’informativa, ma ci aggiorneremo nell’Assemblea del 31 marzo. Sulla Supercoppa è stata accettata l’offerta dell’Arabia Saudita per i prossimi sei anni, il prossimo anno la finale sarà a quattro”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini al termine dell’Assemblea odierna. Casini ha poi commentato un rumors circolato in mattinata: “Interesse della Lega Serie A per l’Acquisto di Sky? Al momento non c’è Nulla di concreto, forse è una desiderata di qualcuno. Nulla di concreto”. ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) “C’è stata l’informativa sulle varie manifestazioni d’interesse dei nuovi investitori – ha proseguito -, parliamo di numerosi soggetti, le squadre hanno visitato l’informativa, ma ci aggiorneremo nell’Assemblea del 31 marzo. Sulla Supercoppa è stata accettata l’offerta dell’Arabia Saudita per i prossimi sei anni, il prossimo anno la finale sarà a quattro”. Lo ha dichiarato il presidente dellaA Lorenzoal termine dell’Assemblea odierna.ha poi commentato un rumors circolato in mattinata: “Interesse dellaA per l’di? Alnon c’èdi, forse è una desiderata di qualcuno.di”. ...

