Lee Lozano, la rivoluzionaria dell’arte in mostra a Torino (Di lunedì 13 marzo 2023) Amata dai critici, meno conosciuta dal pubblico, eppure trasversale, fuori dagli schemi, anticonvenzionale, una vera pioniera eclettica, in grado di sperimentare e aprire nuove strade Leggi su wired (Di lunedì 13 marzo 2023) Amata dai critici, meno conosciuta dal pubblico, eppure trasversale, fuori dagli schemi, anticonvenzionale, una vera pioniera eclettica, in grado di sperimentare e aprire nuove strade

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RivistaStudio : Strike, l'imperdibile mostra in programma alla @PinAgnelli di Torino fino al 23 luglio, è la prima monografica in I… - EProlovich : RT @RivistaStudio: Strike, l'imperdibile mostra in programma alla @PinAgnelli di Torino fino al 23 luglio, è la prima monografica in Italia… - RivistaStudio : Strike, l'imperdibile mostra in programma alla @PinAgnelli di Torino fino al 23 luglio, è la prima monografica in I… - Sciandi : RT @LaStampa: Ecco i dieci motivi per cui la mostra di Strike Lee Lozano è imperdibile - CatelliRossella : Alla Pinacoteca Agnelli Lee Lozano, una artista ribelle - Piemonte - -