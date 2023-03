(Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente russo Vladimirha incontrato ildella Repubblica della Cecenia per discutere della guerra in Ucraina, dove le milizie cecene combattono al fianco dei soldati del Cremlino. ...

Ilè rimasto un forte sostenitore dell'invasione russa dell'Ucraina e l'anno scorso ha dichiarato che i suoi tre figli adolescenti - di 14, 15 e 16 anni - si sarebbero presto recati in ...Vladimir Putin riceve Ramzan Kadyrov al Cremlino. Il presidente russo incontra ile il faccia a faccia viene documentato da un video diffuso dalle autorità russe e rilanciato su Telegram da Anton Gerashenko, consulente del ministero dell'Interno ucraino. 'Caro ...Ma l'animale non sarebbe utilizzabile dalper via delle sanzioni. Kadyrov avrebbe acquistato Zazu a Dubai nel 2012 e il cavallo, che ora ha 16 anni, avrebbe vinto premi del valore di un ...

Leader ceceno Kadyrov a Putin: "Combattiamo fino alla vittoria" - Il ... Il Sole 24 ORE

In risposta, Putin ha chiesto a Kadyrov di ringraziare i soldati ceceni che combattono in Ucraina. Il leader ceceno è rimasto un forte sostenitore dell'invasione russa dell'Ucraina e l'anno scorso ha ...Vladimir Putin riceve Ramzan Kadyrov al Cremlino. Il presidente russo incontra il leader ceceno e il faccia a faccia viene documentato da un video diffuso dalle autorità russe e rilanciato ...