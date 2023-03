Le "Stragi D'Italia" raccontate da Daniele Biacchessi all'ANPI di Salerno. Il Presidente Ubaldo Baldi annuncia che a Salerno sarà inaugurata "...

(Di lunedì 13 marzo 2023) " Pier Paolo Pasolini nel 1974, in un articolo scritto sul Corriere della Sera, diceva: Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle ...

Non riescono a salire sul tram, nordafricani lanciano bidone dei rifiuti: vetri esplosi e passeggeri feriti Messina Denaro, la nipote rinuncia a difenderlo nel processo per ledi Capaci e Via ...Sono le parole del giornalista e scrittore Daniele Biacchessi , che ha presentato il suo nuovo libro "D'", nella sede della "Casa del Volontariato" di Via Patella, su Corso Vittorio ...... partecipando anche ai processi per ledi Capaci, di via D'Amelio e degli Uffizi, e al ... Formatosi politicamente nella destra sociale, nel 1998 abbandona Alleanza Nazionale approdando a...

Da inizio 2023 a oggi, quindi dopo neanche tre mesi, in Italia sono già morti 100 pedoni. Un numero raccapricciante, quello evidenziato dall'ultimo report di Aspas. Una vera e propria strage, che ...Numeri che fanno ancora più impressione non appena ci si rende conto che parliamo di un decesso ogni 17 ore, ovvero più di un pedone morto al giorno. Quasi un quarto di queste vittime, 23, sono morte ...