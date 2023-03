Le sanzioni non fermano Putin: surplus commerciale di 332,4 miliardi per la Russia (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli effetti non sono quelli sperati dall'Occidente. La Russia ha registrato un surplus commerciale di 332,4 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 68,5% rispetto all'anno precedente, grazie all'aumento delle esportazioni, nonostante le sanzioni seguite alla guerra in Ucraina. Secondo il Servizio federale delle dogane russo (Fts), che oggi ha ripreso la pubblicazione parziale delle statistiche sul commercio estero dopo averle cancellate nell'aprile 2022 a causa delle sanzioni, il Paese è riuscito comunque ad aumentare le esportazioni del 19,5%, raggiungendo 591,5 miliardi di dollari lo scorso anno. Le importazioni, invece, sono diminuite dell'11,7% a 259,1 miliardi di dollari. L'Fts non pubblica la destinazione dei prodotti; lo scorso ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) Gli effetti non sono quelli sperati dall'Occidente. Laha registrato undi 332,4di dollari nel 2022, con un aumento del 68,5% rispetto all'anno precedente, grazie all'aumento delle esportazioni, nonostante leseguite alla guerra in Ucraina. Secondo il Servizio federale delle dogane russo (Fts), che oggi ha ripreso la pubblicazione parziale delle statistiche sul commercio estero dopo averle cancellate nell'aprile 2022 a causa delle, il Paese è riuscito comunque ad aumentare le esportazioni del 19,5%, raggiungendo 591,5di dollari lo scorso anno. Le importazioni, invece, sono diminuite dell'11,7% a 259,1di dollari. L'Fts non pubblica la destinazione dei prodotti; lo scorso ...

