Le relazioni difettose – Vietato piangersi addosso

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 marzo 2023) Cara Ester, ti ho scritto di getto la scorsa settimana, dopo essere capitata non-troppo-accidentalmente sulla tua rubrica, leggendo dell’amore part-time di C. e i suoi sviluppi un anno dopo. Da lì, invece di inviarti il papiro, sono caduta in una sorta di tunnel, un’indigestione di tutte le vicende capitate agli altri e, soprattutto, di tutte le tue risposte. La sintesi non è un mio dono, ma tenterò di fare tutto il possibile. Mi chiamo R., come C. ho superato da poco i 40, sono sposata da 15 anni con un PAQ, di buona famiglia, un bravo “ragazzo” di 10 anni più di me. Sono libero professionista come lei, ma sono in crisi di identità professionale e da qualche anno lavoro molto poco. Non siamo riusciti ad avere figli, lui non vuole adottare, e la nostra storia si è incrinata su questo punto. Quando alla fine di un lungo percorso, ho compreso che non sarei mai ...