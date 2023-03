Le pupille, il corto italiano agli Oscar è un'ode all'infanzia (Di lunedì 13 marzo 2023) Diretto dalla regista Alice Rohrwacher, interpretato dalla sorella Alba e prodotto dal Premio Oscar Alfonso Cuaròn: ecco le premesse (vinventi) di una storia imperdibile Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 marzo 2023) Diretto dalla regista Alice Rohrwacher, interpretato dalla sorella Alba e prodotto dal PremioAlfonso Cuaròn: ecco le premesse (vinventi) di una storia imperdibile

