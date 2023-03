Le parole di Elly Schlein contro le mafie non deludono | ora non ci sono più alibi!

(Di lunedì 13 marzo 2023) Nel discorso di insediamento tenuto ieri, dopo che l’Assemblea nazionale del Pd ha acclamatosegretaria del partito sulla base del successo alle primarie, c’è stato un passaggio esplicito sul tema mafia che suonava pressappoco così: il Pd sarà un presidio permanentele. Ora, questo passaggio potrebbe valere poco di per sé (anche Cuffaro fece stampare i manifesti con lo slogan “La mafia fa schifo!”), ma acquista valore e diventa convincente se contestualizzato all’interno dell’intero intervento della nuova segretaria e auspico che in prospettiva ne esca una strategia chiara, di cui dirò alla fine. Qualii passaggi di “contesto” che rendono forti e credibili lela mafia? Il primo è la denuncia chiara...

Roma, 13 mar. " "La vignetta del fatto quotidiano che ritrarrebbe Elly Schlein è semplicemente indecente. Non ci sono altre parole". Cosi Ivan Scalfarotto, senatore di Azione - Italia Viva in un tweet.

Il nuovo Pd di Elly Schlein deve creare una giovane classe dirigente e avere come bussola politiche a favore dei giovani, sempre e comunque ...