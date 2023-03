Le minacce, le lacrime, l'uovo di Pasqua: Clio Make Up nel mirino del web (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo le critiche sui social e le lacrime di sfogo, Clio Make Up è tornata a parlare di quanto successo negli scorsi giorni, ma una nuova polemica l'ha già travolta Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo le critiche sui social e ledi sfogo,Up è tornata a parlare di quanto successo negli scorsi giorni, ma una nuova polemica l'ha già travolta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : L'influencer onesta in lacrime su TikTok: «Troppe minacce, non voglio far parte di questo mondo». Cosa è successo - infoitcultura : “Troppe minacce, non voglio far parte di questo mondo”: lo sfogo in lacrime dell'”Influencer onesta” dopo la lite c… - ilfattovideo : “Troppe minacce, non voglio far parte di questo mondo”: lo sfogo in lacrime dell'”Influencer onesta” dopo la lite c… - Kristina_Claret : @Anna2Ary Veramente fanno ?!!? L'abbiamo detto, ripetuto ed urlato con le lacrime agli occhi e il terrore nel cuore… - SeasonJuvAhead : @kenzopol @madheats @CampiMinati @lapoelkann_ @andagn @juventusfc @klaustorino Argomentazioni finite..si passa a fr… -