Le Iene intervistano Meloni | “Prende impegno sul caso Ponticelli”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lechiedono aiuto alla premier Giorgiaper riaprire la vicenda giudiziaria del ‘massacro di’, un delitto brutale in cui il 2 luglio 1983 alla periferia di Napoli due bambine di 7 e 10 anni, Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, furono violentate, torturate, uccise, e infine date alle fiamme. Giulio Golia, inviato della trasmissione di Italia 1, ha incontrato poco fa la presidente del Consiglio a Palazzo Chigi realizzando un’intervista che andrà in onda domani sera. Le ha inoltre consegnato una chiavetta Usb con il video della puntata speciale trasmessa ieri, con nuove testimonianze che mettono in dubbio l’esito del processo in cui sono stati condannati Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo che, appena maggiorenni all’epoca dei fatti, hanno scontato la pena ...

... ha intervistato poco fa il premier Giorgia Meloni, chiedendole un impegno in prima persona sul cosiddetto caso Ponticelli, una vicenda di presunta malagiustizia su cui indagano le, protagonista ...Anticipazione da 'Le' JAKUB JANKTO LEStasera, martedì 21 febbraio, in prima serata su Italia1, nel nuovo appuntamento con 'Le' le dichiarazioni del giocatore ceco Jakub Jankto, al centro delle cronache per il suo recente coming ...Anticipazione da 'Le' JAKUB JANKTO LEStasera, martedì 21 febbraio, in prima serata su Italia1, nel nuovo appuntamento con 'Le' le dichiarazioni del giocatore ceco Jakub Jankto, al centro delle cronache per il suo recente coming ...

Governo: le ‘iene’ intervistano Meloni a P.Chigi su caso Ponticelli Il Sannio Quotidiano

È un mare di polemiche, quello che rischia di travolgere i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. La lettera del governo L’onda anomala montava da tempo, ma lo tsunami è stato avviato dalla lettera ...Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Le ‘iene’ arrivano a Palazzo Chigi. Giulio Golia, volto noto del programma di Italia Uno, ha intervistato poco fa il premier Giorgia Meloni, chiedendole un impegno in prima ...