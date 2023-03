Le Iene anticipazioni 14 marzo, Giorgia Meloni sul massacro di Ponticelli: “Mi avete convinto a occuparmene” (Di lunedì 13 marzo 2023) Le Iene anticipazioni 14 marzo 2023 Giorgia Meloni, il programma di Italia 1 in prima serata intervista il presidente del Consiglio sul massacro di Ponticelli. La leader di Fratelli d’Italia è stata incalzata sul caso di cronaca avvenuto il 2 luglio 1983, noto come il “massacro di Ponticelli”. Durante la trasmissione “Le Iene presentano: Inside” di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Le142023, il programma di Italia 1 in prima serata intervista il presidente del Consiglio suldi. La leader di Fratelli d’Italia è stata incalzata sul caso di cronaca avvenuto il 2 luglio 1983, noto come il “di”. Durante la trasmissione “Lepresentano: Inside” di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Stasera su Italia 1 andrà in onda una nuova puntata de Le Iene. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di… - RobertoBoffi : @FBiasin Direi un motivo in più, oltre al monologo del sottoscritto sullo smettere di fumare, per guardare stasera… - CorriereUmbria : Le Iene, stasera in tv martedì 7 marzo su Italia 1. Le anticipazioni #leiene #televisione #italia1… - 361_magazine : - CinqueNews : #leiene - anticipazioni stasera 7 marzo, gli ospiti e il servizio sul caso #Mourinho -» -